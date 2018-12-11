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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Akhisar, Fenerbahçe’yi 3-0 yenebiliyor...

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

11 Aralık 2018 Salı 02:41
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Akhisar, Fenerbahçe’yi 3-0 yenebiliyor...

Kasımpaşa deplasmanında 3-0 kazanan Kayserispor’da göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk lig maçında 3 puan sevinci yaşayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaman, “Bugün çok dramatik bir maç oldu. Penaltılarıyla, atılan, kaçırılan, kalecinin performansı, VAR’ın devreye girmesi 15-20 dakikalık bölümde maça iyi başladık. Bu bölümde pozisyonlarımız var. 1-0’dan sonra çok atak yedik. O pozisyonlarda zaman zaman iyi mücadele ettik. Zaman zaman da rakip takımın oyuncularının beceri vuruşlarının kötü olması ya da kalecimizin mükemmel olması, bugünkü galibiyette takım oyunu başrolü oynadı. Bazı pozisyon değişiklikleri önemli derecede pozitif anlamda takıma yansıdı. Her atağa çıkışımız pozisyon oldu. Kasımpaşa lig ikincisi, Başakşehir lig lideri. Birisi 18 takım içinde topa en çok sahip olanı, Kasımpaşa ise yüzde 40’larda topa sahip olan bir takım. Bu oranda olduğu bütün maçları kazanmış, yüzde 55’lik orana sahip olduğu maçları kaybetmiş” dedi.

“1 galibiyet daha hedefi değiştirir”

Kalecinin çok başarılı olduğunu ifade eden Hikmet Karaman, “Bugün kalecimiz belki de orta sahadaki birçok oyuncudan fazla topa temas etmiş. 4 maçta 13 gol yiyen bir takım olarak sahaya çıktık ve bugün lig ikincisine karşı 3 farklı gol yemeden kazanmak çok önemli. Ertuğrul Hoca burada 11’i kullanamamış. Çok sakatlık vardı takımda ve faydalanamadı takımdan. Futbolcularımız şimdi şehrimize mesaj veriyor ve gereğinin yapılmasını bekliyor. Lig zor. Akhisar, Fenerbahçe’yi 3-0 yenebiliyor, herkes birbirini yenebiliyor. 1 galibiyet yerimizi değiştirdi, 1 3 puan daha hedefimizi değiştirir” açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 02:41
  1. Kayserispor
  2. Hikmet Karaman
  3. Fenerbahçe
  4. Kasımpaşa
  5. Akhisarspor
  6. Süper Lig
  7. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman

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