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Kayserispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam: Saçma sapan...

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Sağlam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:14
Kayserispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam: Saçma sapan...

Sıkıntıları azaltıp, tekrar ayağa kalkacaklarını belirten Sağlam, şu sözleri kullandı;

Aslında rakip de çok pozisyon bulamadı ama maalesef kaleye gelen ilk top gol oldu. Saçma sapan bir gol yedik. İkinci yarı iyi başladık, yediğimiz ikinci golden önce birkaç pozisyonumuz vardı. İkinci golü de kötü yedik. 2-0'dan sonra zaten denge de bozuldu. Oyunu kazanmamız için daha fazla mücadele etmemiz ve pozisyon üretmemiz gerekiyordu. Defansif olarak çok basit hatalar yapıyoruz. Kadroda alternatif oyuncu eksikliğimiz bu gibi durumlarda bizi sıkıntıya sokuyor. Bugün kötü oldu. Maçtan umutluyduk. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Üzgünüz. Taraftarlarımız maç sonunda müthiş bir olgunluk gösterdiler. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama en kısa süre içinde bu sıkıntıları azaltmaya çalışacağız. Ayağa kalkacağız. Bundan herkes emin olabilir. Milli takım arasında toparlamamız gereken konular var. Galatasaray'ı tebrik ediyorum.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:14
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