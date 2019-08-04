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Kayserispor perdeyi sahasında açacak

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonu ilk maçına 16 Ağustos 2019 Cumartesi günü çıkacak.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:13
Kayserispor perdeyi sahasında açacak

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonu ilk maçına 16 Ağustos 2019 Cumartesi günü çıkacak.


İstikbal Mobilya Kayserispor, ilk 2 hafta Cumartesi günü 3.hafta ise Cuma günü oynayacak.


Sarı-Kırmızılılar 1.haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 16 Ağustos 2019 Cumartesi saat 21.45’te karşılaşacak. Kayserispor, yeni sezonun ilk deplasman maçında 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.


İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 3.haftasında sahasında ve taraftarı önünde Galatasaray’ı konuk edecek. 30 Ağustos 2019 Cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçı saat 20.30’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:13
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