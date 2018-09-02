Kayserispor mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de aldığı mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun yerine Ersun Yanal'ı getireceği iddia edildi.02 Eylül 2018 Pazar 12:10
Ligde üst üste alınan 3. yenilginin ardından kulisler kaynamaya başladı. Fenerbahçe camiasında Ersun Yanal ismi gündeme gelirken, yönetimin kötü gidişe daha fazla seyirci olmayıp bir an önce hamle yapabileceği iddia edildi.
2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’yi Nisan ayında şampiyon yapan teknik direktör Yanal, dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından gönderilmişti. (Fanatik)
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