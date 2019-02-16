0553 313 94 23

Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Peki, Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:51
Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Peki, Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

17 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Kayserispor'la 10. randevu

Süper Lig'de Kayserispor'la 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Bu karşılaşmalarda 9 gol atan Göztepe, kalesinde 7 gol gördü.

Deplasmanda Kayserispor'a karşı galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Kayseri'deki 4 müsabakada sahadan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini İzmir'de 2-0 mağlup etmişti.

Kayserispor Göztepe muhtemel 11'ler

İstikbal Mobilya Kayserispor

Lung- Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Chery, Deniz, Umut, Kravets

Sakat: Sakıb, Oğuzhan, Bilal 

Cezalı: Kucher

Göztepe

Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Alpaslan, Castro, Halil, Gouffran, Deniz 

Sakat: Traore 

Cezalı: Borges, Yasin, Serdar

Süper Lig 22. hafta maç programı

15 ŞUBAT CUMA

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 ŞUBAT PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:51
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Rize
  5. Malatya
  6. Konya
  7. İzmir
  8. Erzurum
  9. Bursa
  10. Ankara
  11. Kayserispor Göztepe
  12. Kayserispor Göztepe ne zaman
  13. Kayserispor Göztepe saat kaçta
  14. Kayserispor Göztepe hangi kanalda
  15. Süper Lig 22. hafta
  16. Süper Lig 22. hafta maç programı
  17. Süper Lig 22. hafta maçları
  18. Süper Lig 22. hafta maçları ne zaman
  19. Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de işler karıştı! Kemal’i zora sokacak hamle
    1. CHP'de işler karıştı! Kemal’i zora..
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    3. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu..
    4. Antalyaspor’da Başakşehir için son..
    5. Kaplan: “Aldığımız 1 puan bizim için..
    6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    7. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı..
    8. Fatih’te çöken binanın enkazı drone..
    9. İstanbul'da dev operasyon! Tüm yollar..
    10. Başkan Çerçioğlu, Umurlu’da seçim..
    11. İzdihamdan ilerleyemeyen İmamoğlu,..
    12. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
    13. Hastane inşaatından düşen Afgan..
    14. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    15. Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    16. Mehmet Öz kimdir kaç yaşında? Mehmet..
    17. Pitbull, yaşlı adama dehşeti yaşattı!
    18. Eğitimcilerin 3600 ek gösterge talebi
    19. Karaköprü’de engelli parkı yapılacak
    20. Gökkuşağının eşsiz manzarası görenleri..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü