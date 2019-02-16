Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Peki, Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Peki, Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 17 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak Kayserispor'la 10. randevu Süper Lig'de Kayserispor'la 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 9 gol atan Göztepe, kalesinde 7 gol gördü. Deplasmanda Kayserispor'a karşı galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Kayseri'deki 4 müsabakada sahadan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı. Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini İzmir'de 2-0 mağlup etmişti. Kayserispor Göztepe muhtemel 11'ler İstikbal Mobilya Kayserispor Lung- Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Chery, Deniz, Umut, Kravets Sakat: Sakıb, Oğuzhan, Bilal Cezalı: Kucher Göztepe Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Alpaslan, Castro, Halil, Gouffran, Deniz Sakat: Traore Cezalı: Borges, Yasin, Serdar Süper Lig 22. hafta maç programı 15 ŞUBAT CUMA 20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya) 16 ŞUBAT CUMARTESİ 13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar) 16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker) 17 ŞUBAT PAZAR 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park) 19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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