Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Peki, Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?16 Şubat 2019 Cumartesi 15:51
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Peki, Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Kayserispor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
17 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak
Kayserispor'la 10. randevu
Süper Lig'de Kayserispor'la 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Bu karşılaşmalarda 9 gol atan Göztepe, kalesinde 7 gol gördü.
Deplasmanda Kayserispor'a karşı galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Kayseri'deki 4 müsabakada sahadan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.
Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini İzmir'de 2-0 mağlup etmişti.
Kayserispor Göztepe muhtemel 11'ler
İstikbal Mobilya Kayserispor
Lung- Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Chery, Deniz, Umut, Kravets
Sakat: Sakıb, Oğuzhan, Bilal
Cezalı: Kucher
Göztepe
Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Alpaslan, Castro, Halil, Gouffran, Deniz
Sakat: Traore
Cezalı: Borges, Yasin, Serdar
Süper Lig 22. hafta maç programı
15 ŞUBAT CUMA
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
16 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
17 ŞUBAT PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
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