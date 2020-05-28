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Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, çeşitli temaslarda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-28 22:45:30 -
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, çeşitli temaslarda bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kentte bir dizi temaslarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Gözbaşı ilk olarak Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Daha sonra Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret ederek bir süre görüşen Gözbaşı, daha sonra da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ yetkilileriyle bir araya geldi.

Gözbaşı'na ziyaretlerde Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, Altyapı Sportif Koordinatörü Uğur Kulaksız ve Altyapı İdari Koordinatörü Abdullah Büber de eşlik etti.

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