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Kayserispor ana sponsorundan sitemkar açıklama

İstikbal Mobilya Kayserispor’un ana sponsoru destek verilmemesine sitem etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:49
Kayserispor ana sponsorundan sitemkar açıklama

İstikbal Mobilya Kayserispor’un ana sponsoru destek verilmemesine sitem etti.


Kayserispor’a olan düşkünlüğü ile takdir edilen Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada “İstikbal Mobilya Kayserisporumuz 15 Haziran’da Olağanüstü Genel Kurul yapacakmış. Başkan Erol Bedir 10 Kasım 2018’de başkanlığı bırakacağını açıklamıştı. 8 Kasım’da Kayserispor’umuza para sözü veren tüm şirketlere sözlerini tutmaya davet etmiştim. İsim sponsoru ve forma sponsoru olarak sezon ortası yönetim değişikliğini istememem kadar olağan bir şey yoktu. Hatta, Biz holding olarak 500 bin lirayı ödüyoruz kim başka sözünce duracağını takip edeceğimizi söylemiştik. Genel Kurul ile Galatasaray maçı aynı gün olduğu için beni tanımayanlar tarafından GS maçı öncesi teşvik iddiası komikliği ile sosyal medyaya taşınmıştı. Her yerde FB Kongre üyesi olduğum yazarken, İBB SK Başkanvekilliği yaptığım yazarken sanki bunları saklıyormuşum da birileri hafiyelik yapıp, bulmuş gibi yazıp çizip gıyabımda sallayanlar olmuştu” dedi.


Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin açıklamasında “Ben onca küfürlü hakareti boşuna mı duydum. Verilen sözler her unutulduğunda Genel Kurul mu olacak? Bir kez daha söylüyorum. Ben Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Dünümde Kayseri yoktu, yarınımda da Kayseri olmayacak. Sadece bugün emanet olan bir iş için buradayım. Ama Allah şahittir; dünü de, bugünü de, yarını da Kayseri olan birçok Kayserili’den daha fazla Kayserispor için çabaladım. Hem CEO’su olduğum grubun menfaatleri için, hem bugün ekmeğini yediğim ve 17 aydır yaşadığım şehre olan sorumluluğumun gereği olarak. Şaşkın ve üzgünüm. Umarım İstikbal Mobilya Kayserisporumuz için hayırlı olan budur” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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