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Kayserispor Alanyaspor hazırlıklarına başladı

Süper Ligin 13’üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Kayserispor bu maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla başladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:14
Kayserispor Alanyaspor hazırlıklarına başladı

Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci kısmında ise 5'e 2 pas ve ayak tenisi çalışması yapıldı.

İdmana milli takımlarda bulunan Cristian Sapunaru, Kana Bıyık, Rajko Rotman ve Asamoah Gyan ile sakatlıkları devam eden Sakıp Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve Oğuzhan Berber katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Deniz Türüç, Bilal Başaçıkoğlu ve Levent Gülen takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Çalışma sonrası teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın doğum günü kutlandı. Antrenman sahasına getirilen pastayı kesen Ertuğrul Sağlam, "Hediye istemiyorum, bana hediyeyi cumartesi günü Alanyaspor'u yenerek verin" dedi. Futbolcular ve kulüp çalışanları deneyimli teknik adamı tebrik etti.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:14
  1. Hasan Hüseyin Acar
  2. hasan huseyin 4072
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Ertuğrul Sağlam
  5. Oğuzhan Berber
  6. Hasan Hüseyin
  7. Hasan Huseyin
  8. Asamoah Gyan
  9. Hüseyin Acar
  10. Kayserispor
  11. Deniz Türüç
  12. Doğum Günü
  13. Alanyaspor
  14. Kadir Has
  15. Cristian
  16. Tenis

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