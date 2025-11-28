  • İSTANBUL
Kayseri’nin geleceği “Veri” ile şekilleniyor Şehir yönetiminde yapay zeka dönemi

İhracatta 5 milyar dolar hedefine ulaşmak ve ‘orta gelir tuzağını’ aşmak için başlatılan “Kayseri Şehir Endeksleri Projesi”, şehri tahminlerle değil; yapay zekâ ve veri bilimiyle yönetilen örnek bir modele dönüştürüyor.

Sanayi ve ticaretin köklü şehri Kayseri, ekonomik kaderini değiştirecek devrim niteliğinde bir projeye imza atıyor. Kayseri Valiliği himayesinde; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve MÜSİAD öncülüğünde hayata geçirilen “Kayseri Şehir Endeksleri Projesi”, şehir yönetiminde “bence” dönemini kapatıp, “veri ne diyor?” dönemini başlatıyor.

Ezber Bozan Yol Haritası

Yıllardır 3,6-3,8 milyar dolar bandında sıkışan ihracat rakamlarını yukarı çekmek isteyen Kayseri, çözümün sadece fabrika kurmakta değil, verimlilik ve nitelikli insan kaynağında olduğunu keşfetti. Proje kapsamında, şehrin ekonomisinden sosyal yaşamına kadar 145 farklı başlıkta toplanan veri, ERÜ akademisyenleri tarafından geliştirilen yapay zekâ algoritmalarıyla işleniyor.

 

Hedef: Nitelikli Güç İçin Nitelikli Göç

Projenin en dikkat çeken ayağı ise “Nitelikli Göç” stratejisi. İhracatı 5 milyar dolara çıkarmak için şehre yaklaşık 50 bin beyaz yakalı ve nitelikli teknik personelin çekilmesi hedefleniyor. Proje Koordinatörü akademisyenler, “Bir mühendisi Kayseri’ye getirmek için sadece maaş yetmez; o mühendisin çocuğunun gideceği okulun kalitesinden, eşinin sosyalleşeceği alanlara kadar her detayı veriyle planlamalıyız” vurgusunu yapıyor.

Ortak Akıl ve Simülasyon

Bu proje sayesinde Kayseri yöneticileri, bir yatırımı yapmadan önce o yatırımın şehre etkisini dijital ortamda simüle edebilecek. Kaynak israfının önüne geçecek olan bu model, büyükşehirlerde tartışılan ortak vizyon eksikliğine de Anadolu’dan verilmiş bilimsel bir cevap niteliği taşıyor.

 

PROJENİN 4 TEMEL HEDEFİ

Veriye Dayalı Yönetim: Kişisel görüşler değil, matematiksel gerçekler konuşacak.
5 Milyar $ İhracat: Mevcut kapasite, katma değerli üretimle ikiye katlanacak.
Nitelikli Göç: Beyin göçü tersine çevrilecek, şehir cazibe merkezi olacak.
Akıllı Altyapı: Yatırımlar en acil ve en yüksek getiri sağlayan alanlara yapılacak.

