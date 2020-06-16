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Aktüel

Kayserili vatandaşlar maske kuralına uyuyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerde, maskesiz sokağa çıkma yasağının getirildiği Kayseri’de vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:10:00 -
Kayserili vatandaşlar maske kuralına uyuyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerde, maskesiz sokağa çıkma yasağının getirildiği Kayseri’de vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı. Yasağın getirildiği iller arasında yer alan Kayseri’de, vatandaşların maske kuralı uyduğu gözlendi.


Öte yandan, tedbir kapsamında maske yasağına uymayan vatandaşlar için kent meydanında adli işlem masası kuruldu.

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