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Kayseri'den enselenen terörist, o örgütün ajanı çıktı

Kayseri'de yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan bu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani'nin terör örgütü DEAŞ için Konya ve Kayseri'de keşif yaparak istihbarat topladığı öğrenildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:25
Kayseri'den enselenen terörist, o örgütün ajanı çıktı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı terörist 'Ebu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani, 3 gün önce polisin operasyonla kent girişinde bir araçta yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün sorgulanan DEAŞ'lı teröristin, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, üzerinde ise kardeşinin adına düzenlenen sahte pasaport çıktığı, Konya'da 3 aydır bir bekar evinde kaldığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın talimatları doğrultusunda hareket eden ve olası eylemlerde kullanılabilecek silah ve mühimmatları Suriye üzerinden Türkiye'ye getirme arayışında olduğu belirlenen Adnani'nin cep telefonundan örgüte ait fotoğraflar, flamalar ve örgütsel dokümanlar bulundu.

Örgüt adına istihbarat topluyordu

Asıl mesleği makine tamircisi olan Adnani'nin sorgusunda, "Türkiye'ye gezmeye geldim'' demesine karşın neden sınır kapısından girmediği, kardeşi adına düzenlenmiş pasaportu neden kullandığı şeklindeki soruları yanıtsız bıraktığı ifade edildi. Adnani'nin Konya ve Kayseri'de örgüt adına keşif yapıp, istihbarat topladığı ifade edildi.

Ahmet El Adnani'nin Kayseri'de son 1 yılda yakalanan 5'inci DEAŞ'lı terörist olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:25
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. DEAŞ

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