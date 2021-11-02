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Gündem Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
Gündem

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 09:49:00 -
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün talimatları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapan örgüt mensuplarına kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

 

 

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