  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi
Aktüel

Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:58:56 -
Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de daha önce 2 farklı cinayet davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık yargılandığı üçüncü davada ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Orhan Gökçek, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktulün müşteki kızı İlknur Ekemen ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki İlknur Ekemen de sanığın "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı da olayın "canavarca hisle öldürme" suçu kapsamında değerlendirilip sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık Gökçek ise Hüseyin Ekemen'i öldürmediğini öne sürdü.

Sanık avukatı ise Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulundan çıkan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun kabul edilemeyeceğini, daha önce farklı hastanelerden alınmış aksi yönde raporların bulunduğu savundu.

Mahkeme heyeti sanığa 25 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gökçek, farklı tarihlerde Ufuk Akhan, Şahin Metiner ve Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyette suçunu kabul etmişti.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde Metiner ve Akhan'ı öldürdüğü iddiasıyla iki ayrı dosyadan yargılanan sanık Gökçek, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında dikkat çeken sözler!
Gündem

Canlı yayında dikkat çeken sözler! "Eğer Türkler beni dinliyorlarsa ne olur onlarsa söyle..."

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun Youtube'dan yaptığı yayına Macaristan'dan katılan Tarık Turgut, Tunuslu bir i..
Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler
Dünya

Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler

Sudan, Libya'daki gruplardan herhangi birine katılıp savaşmak için yola çıkan paralı askerlerin tutuklandığını açıkladı. Libya’daki gruplarl..
Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler
Gündem

Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açık..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay