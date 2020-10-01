Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenden iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.