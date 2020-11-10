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Aktüel Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanıklarına hapis cezası
Aktüel

Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanıklarına hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:29:40 -
Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yeniden yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinafın, avukatları olmadığı gerekçesiyle bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarında tutuksuz kadın sanıklar R.Y. ve F.E. ile avukatları hazır bulundu.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLlock'u kullandıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti.

Örgüt üyesi olmadıklarını öne süren 2 sanık, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, daha önce verdiği cezaları yineleyerek, sanıklar R.Y. ve F.E'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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