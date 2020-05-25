Kayseri'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 80 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ç.Ş'ye yemek götüren akrabaları, kapıyı açan olmayınca camı kırarak eve girdi.
Yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken gören yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ç.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.