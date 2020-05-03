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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 23:23:08 -
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda M.T, C.N, E.Ö, A.T, G.A, U.G, Y.G, T.Y. ve H.A. zanlı gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

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