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Aktüel Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Aktüel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:06:03 -
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.K'nin Gaziantep'ten yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi getireceği ve Kayseri'de A.B, Ş.Ş, A.Ç, G.C, H.D, S.T. ve A.D. arasında paylaştıracağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, ev ve üst aramasında 1340 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi, 28 bin 295 lira para, bir ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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