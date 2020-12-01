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Aktüel Kayseri'de toplu ulaşımda HES kodu uygulaması hayata geçti
Aktüel

Kayseri'de toplu ulaşımda HES kodu uygulaması hayata geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:53:22 -
Kayseri'de toplu ulaşımda HES kodu uygulaması hayata geçti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli hale getirip, bulaş riskini en aza indirmek için HES koduyla eşleştirilmiş biniş kartı kullanılması zorunluluğunu uygulamaya koydu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca toplu ulaşım araçlarını kullananların biniş kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla eşleştirme işlemleri kapsamında Kayseri'de HES kodu ile ulaşım başladı.

Yolcular, bugünden itibaren toplu taşıma araçlarına HES kodu eşleşen kartlarla biniş yapabilecek, riskli olanlar engellenerek Sağlık Bakanlığına bildirilecek.

Kentte toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden bugüne kadar 287 bin kart sahibi HES kodu eşleştirmesi yaptı. Bu işlemi gerçekleştirmeyenlerin kartları, eşleştirme yapılıncaya kadar kullanımına kapatıldı.


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