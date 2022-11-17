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Aktüel Kayseri'de otomobilin çarptığı yayalardan biri yaşamını yitirdi
Aktüel

Kayseri'de otomobilin çarptığı yayalardan biri yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 20:24:00 -
Kayseri'de otomobilin çarptığı yayalardan biri yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti, diğer yaya ve otomobildeki bir kişi yaralandı.

Ö.G. idaresindeki 38 EA 513 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen H.Ö. ve R.Ö'ye çarptı.

Yayalar ile araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.Ö. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına aldı.

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