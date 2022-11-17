Kayseri'de otomobilin çarptığı yayalardan biri yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti, diğer yaya ve otomobildeki bir kişi yaralandı.
Ö.G. idaresindeki 38 EA 513 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen H.Ö. ve R.Ö'ye çarptı.
Yayalar ile araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.Ö. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına aldı.