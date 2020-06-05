Kayseri'de öğrenci ve öğretmenlerin katkısıyla alınan 250 torba un dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 250 torba un, Hacılar ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere satın alınan unların dağıtımına Hacılar ilçesinde devam etti.

Dokuzpınar Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri'nin farklı bölgelerinden öğretmen ve öğrencilerin harçlıklarıyla topladıkları paralarla temin edilen unların dağıtımı için 11'inci etkinliği Hacılar'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Destek ve yardımlaşmanın önemli olduğunu vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde öğretmen arkadaşlarımız 'bu süreçte biz çalışmıyoruz ama maaş alıyoruz ve bunun için yardım kampanyası yapmak istiyoruz' dedi. Biz tahmini olarak 4 tır un toplarız diye düşünmüştük ama 9 tır toplandı. Öğretmenlerimizin kendi aralarında topladığı paralar öğrencilerimizin kumbaralarından gelen paralar da var. Bu vesileyle biz unları ilçelerimizde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Toplamasını yaptıkları gibi dağıtma işlemini de öğretmenlerimiz yapıyor."

Mahalle muhtarı İbrahim Demir de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihtiyaç sahiplerine yardım etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.