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Kayseri'de öğrenci sorumlusu FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri FETÖ soruşturmasında, örgütün öğrenci evleri, bölge ve semt talebelerinden sorumlu oldukları öne sürülen 17 sanığa 5 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezası verildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:07
Kayseri'de öğrenci sorumlusu FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Havvanur Karabay, Hümeyra Koçak, Kübra Doğu, Leyla Sarak, Miyasenur Ay ve Saliha Koç, tutuksuz sanıklar Asiye Temeltaş, Betül Güçlü, Cansu Kayket, Merve Aslan, Mehtap Alpak, Özge Ergürbüz, Sevgi Akyol, Tuğba Yıldırım ve Afganistan uyruklu Meryem Şerifi ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Funda Çetindere Malatya Kapalı Cezaevi, tutuksuz yargılanan Huriye Durmuş ise Sakarya Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya iştirak etti.

Tutuksuz sanık Betül Güçlü, pişman olduğunu dile getirdi. 30 yaşında olduğunu belirten Güçlü, "Allah rızası için bir şeyler yaptıklarını düşünüp bu örgüte dahil oldum, örgütün çözülmesiyle ilgili tüm bildiklerimi anlattım, pişmanım" dedi.

Tutuklu sanık Havvanur Karabay da suçlamaları reddetti. Pişman olduğunu ifade eden Karabay, "Eyalet üniversite mesulü suçlamalarını kabul etmiyorum. Benim kaldığım dönemde eyaletçilik yoktu, bunları daha sonra duyduk" ifadelerini kullandı.

Afganistanlı Meryem Şerifi, Türkçe'yi iyi bilmediğini söyledi. "Türkçe'yi zor konuşuyorum, nasıl ev ablası olabilirim? Ben Türkleri çok seviyorum, Türkiye'yi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Funda Çetindere, Leyla Sarak, Miyasenur Ay ve Saliha Koç'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9'ar ay, Havvanur Karabay, Hümeyra Koçak ve Kübra Doğu'ya 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Özge Ergürbüz'ü 8 yıl 9 ay, Meryem Şerifi'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanıklar Betül Güçlü ile Tuğba Yıldırım'a 5 yıl 10'ar ay, Asiye Temeltaş, Cansu Kayket, Huriye Durmuş, Mehtap Alpak, Merve Aslan ve Sevgi Akyol'a da 5'er yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Heyet, Özge Ergürbüz ve Meryem Şerifi'nin tutuklanmasına da hükmetti.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:07
  1. Türkiye
  2. Afganistan
  3. Kayseri
  4. Sakarya
  5. Malatya
  6. Koçak
  7. Hümeyra

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