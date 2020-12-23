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Aktüel Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:25:37 -
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de itfaiye ekiplerince söndürülen mobilya fabrikasındaki yangın hasara neden oldu.

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde'deki bir mobilya fabrikasının elyaf deposundan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

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