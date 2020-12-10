Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde ortak kullanılan fırında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıkınca karantina önlemi alındı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.