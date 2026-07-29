  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve Suudi Arabistan'dan İran’a ortak operasyon! Hedef İranlı milisler ABD-İran arasında sessizlik bozuldu: ABD üslerinde alarm! Mescid-i Aksa büyük bir tehdit altında! 29 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi İhsan Abbas (Arap dili ve edebiyatı âlimi, tarihçi, eleştirmen ve yayımcı) ABD ve Suudi Arabistan operasyon düzenledi! Çok sayıda hedef vuruldu ABD saldırıyı doğruladı! Çok sayıda füze engellendi Siyonistler gaspa hazırlanıyor! Emir çıkardılar Erdoğan düşmanlığı, kimleri kimleri nerelere savurmuş! Yemen'de gerilim tırmanıyor! Cephe hatlarında şiddetli çatışma
Yerel Kayseride korku dolu anlar: Elektrikli araç bomba gibi patladı!
Yerel

Kayseride korku dolu anlar: Elektrikli araç bomba gibi patladı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şarj olduğu sırada alev alan elektrikli SUV tarzı araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bomba gibi patladı. Olayda yaralanan olmazken, yangın ekiplerin uzun süreli çalışmaları sonucu söndürülürken, patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

 Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.A.’ya ait 38 PT 074 plakalı elektrikli SUV tarzı araç şarj olduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araç adeta bomba gibi patladı. Patlamada yaralanan olmazken, ekiplerin yangın battaniyesi ile müdahale ettiği yangın uzun süreli çalışmalar sonucu söndürüldü. Araçta geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kula'da makilik alan yangın!
Kula'da makilik alan yangın!

Yerel

Kula'da makilik alan yangın!

Muğla’daki yangın büyüyor! Antalya yolu ulaşıma kapatıldı
Muğla’daki yangın büyüyor! Antalya yolu ulaşıma kapatıldı

Gündem

Muğla’daki yangın büyüyor! Antalya yolu ulaşıma kapatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23