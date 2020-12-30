Kayseri'de komşu esnafın otopark kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de komşu esnaf arasında otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kocasinan ilçesi Hastane Caddesi'nde medikal malzeme dükkanı bulunan T.A. ile emlakçı komşusu K.T. arasında otopark nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T, tabancayla T.A. ve yanında çalışan A.C'ye ateş ederek araçla olay yerinden kaçtı.
Bacağından yaralanan A.C. Kayseri Şehir Hastanesi, ayağından yaralanan T.A. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaçan K.T. emniyete giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu.