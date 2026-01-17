  • İSTANBUL
Yerel Kayseri’de karne faciası: 3 zayıfı olduğu için tartışan 15 yaşındaki genç hayata veda etti!
Yerel

Kayseri'de karne faciası: 3 zayıfı olduğu için tartışan 15 yaşındaki genç hayata veda etti!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, karnesindeki 3 zayıf notu nedeniyle ağabeyi ile tartıştığı iddia edilen lise 1. sınıf öğrencisi T.Ş., 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri, karne gününde gelen acı haberle sarsıldı. Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen olayda, lise 1. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki T.Ş., iddiaya göre karnesindeki 3 dersin zayıf olması sebebiyle ağabeyi ile tartışmaya başladı.

MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Tartışmanın ardından bunalıma giren T.Ş., oturdukları dairenin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

Ailenin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç öğrenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

T.Ş.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

