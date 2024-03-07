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Gündem Kayseri'de işçi servisi devrildi
Gündem

Kayseri'de işçi servisi devrildi

Yeniakit Publisher
2024-03-07 20:29:00 - 2024-03-07 20:30:23
Kayseri'de işçi servisi devrildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi ile Kozan Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, R.T. idaresinde 38 R 0859 plakalı işçi servisi ile H.K. idaresindeki 38 YH 660 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle işçi servisi yan yatarken, içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 3 kişi ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede inceleme yaptı. Kazaya karışan işçi servisi ile otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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