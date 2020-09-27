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Aktüel Kayseri'de iş yerinde okey oynayan 28 kişiye 88 bin 284 lira ceza
Aktüel

Kayseri'de iş yerinde okey oynayan 28 kişiye 88 bin 284 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:05:50 -
Kayseri'de iş yerinde okey oynayan 28 kişiye 88 bin 284 lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş yerinde okey oynadıkları belirlenen 28 kişiye toplam 88 bin 284 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan ruhsatsız iş yerlerine ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalarda, merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan denetimlerde 28 kişinin okey oynadığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ve maske kurallarına uymadıkları tespit edildi.

Okey oynayan 28 kişiye, toplam 88 bin 284 lira idari para cezası uygulandı.

Karantina tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen bir kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı.

Kumar oynatılan, alacak ve vereceklerin deftere yazıldığı iş yeri, faaliyetinden men edildi.

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