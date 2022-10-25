Kayseri’de Hz. Amine Hatun 4-6 Yaş Kur’an Kursu dualarla açıldı

YENİ AKİT ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Kur’an kursu açılışlarının en hayırlı merasimlerden birisi olduğunu belirterek, “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ‘Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.’ buyurmaktadır. İşte burada 4-6 yaş Kur’an kursumuzda bu hayırlı işi yapacağız inşallah.” dedi.

“Kur’an kurslarımızda vatan, bayrak, ezan sevgisi ve dinimizi öğretiyoruz”

4-6 yaş Kur’an kurslarında çocuklara temel dini bilgilerin öğretildiğini ifade eden Başkan Erbaş, şöyle konuştu: “Kur’an kurslarımızda çocuklarımıza değerlerimizi öğreterek, vatan, bayrak, ezan sevgisini, Rabbimizi, Peygamberimizi, Kitabımızı öğretiyoruz. Bunun yanında doğruluk, dürüstlük, yalan söylemenin kötülüğü, iyilik nedir, anne babaya saygı nedir, bütün bu ve benzeri hem Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz değerler, hem Peygamber Efendimizin bütün insanlığa kazandırdığı değerler, küçük yaşlarda çocuklarımıza onların anneleri mesabesindeki hoca hanımlar tarafından öğretilmeye çalışılacak.” Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her alanda hizmetlerine devam ettiğine dikkati çekerek, “Vatandaşlarımızın büyük bir arzu ve talebi ile yaklaşık 9 yıldır yaptığımız 4-6 yaş Kur’an kursları eğitimi gittikçe ivme kazanıyor. Tabii ki burada sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) bizlere göstermiş olduğu hedefle çalışmalarımızın daha da ilerlemesine vesile oluyor.” diye konuştu.

“Peygamberimizin tavsiyesine göre çocuklarımıza yönelik eğitim veriyoruz”

Peygamber Efendimizin (s.a.s.); ‘Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz’ hadis-i şerifine atıfta bulunan Başkan Erbaş, “Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, Rabbimizin, Peygamberimizin kim olduğunu onlara öğretmemizi tavsiye ediyor. Biz 4,5,6 yaşındaki çocuklarımıza yönelik eğitimlerimizi Peygamber Efendimizin bu tavsiyesini yerine getirmek üzere yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kurslar hizmet ettiği müddetçe amel defterleri kapanmayacak”

Kur’an kursu yaptıran hayır sahipleri hakkında da konuşan Başkan Erbaş, “Allah onlardan razı olsun. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) şu müjdesine nail oluyorlar; ‘İnsan ölünce amel defteri kapanır ama üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi ilminden istifade edilen ilim adamları, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar, üçüncüsü de sadakayı cariye sahibi Müslümanlar.’ İşte şurada Hz. Amine Hatun 4-6 yaş Kur’an Kursu hizmet ettiği müddetçe bu kuran kursunu yaptıran, katkı veren herkesin amel defterlerine sürekli sevap yazılmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.