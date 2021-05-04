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Aktüel Kayseri'de feci kaza: 1'i ağır 6 yaralı
Aktüel

Kayseri'de feci kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 12:49:00 -
Kayseri'de feci kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 38 ADK 225 plakalı otomobil ile A.T.T'nin kontrolündeki 06 AUL 86 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 6 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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