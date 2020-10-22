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Aktüel Kayseri'de durdurulan aracın motoruna gizlenmiş 2 kilogram toz esrar ele geçirildi
Aktüel

Kayseri'de durdurulan aracın motoruna gizlenmiş 2 kilogram toz esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 23:48:35 -
Kayseri'de durdurulan aracın motoruna gizlenmiş 2 kilogram toz esrar ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir aracın motor bölümüne gizlenmiş halde 2 kilogram toz esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ni önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Şüpheli D.A'nın uyuşturucuyu taşıdığı aracı tespit eden ekipler, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında aracı durdurdu. Yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 2 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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