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Kayseri'de dilencinin üzerinden döviz ve Türk lirası çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:09:12 -
Kayseri'de dilencinin üzerinden döviz ve Türk lirası çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 100 avro ve 415 lira bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişide 100 avro ile 415 lira ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanan dilencinin üzerinden çıkan paralara kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

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