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Aktüel

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 08:57:37 -
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu Ş.H, B.K. ve K.E'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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