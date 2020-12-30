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Aktüel Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadına müebbet hapis cezası
Aktüel

Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadına müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:54:10 -
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadına müebbet hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Songül Koç tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki Ömer Kekeç ve sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçsuz yere tutuklu olduğunu, kendini savunmak zorunda kaldığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Koç'a, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla yağma" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'nde bulunan evinde birlikte yaşadığı Songül Koç tarafından 28 Nisan'da bıçaklanan Rahmi Kekeç, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kekeç, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan zanlı Koç ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Koç hakkında, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "konutta, geceleyin silahlı yağma" suçlarından dava açılmıştı.

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