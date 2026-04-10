Kayseri'de bir otelde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otelin odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın otelde hasara yol açtı.
Kayseri’de akşam saatlerinde bir otelde çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Melikgazi ilçesinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki 6 katlı otelin ikinci katında bulunan bir odada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Alevlerin yükselmesi üzerine otelde hareketlilik yaşanırken, durum hızla ekiplere bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın otelde hasara yol açtı.