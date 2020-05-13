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Kayseri'de bir mahalledeki 7 evin karantina süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:53:18 -
Kayseri'de bir mahalledeki 7 evin karantina süresi uzatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir mahalledeki 7 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla kırsal Yemliha Mahallesi'ndeki 7 müstakil evde uygulanan 14 günlük karantina uygulaması, gerekli sosyal izolasyonun sağlanamaması nedeniyle 14 gün daha uzatıldı.

Evlerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanıyor.


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