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Aktüel Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
Aktüel

Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 01:51:57 -
Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, hafif ticari aracının içinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı yolunda 38 LF 830 plakalı aracın yolun ortasında yan durmuş vaziyette ve içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tabanca ile vurulmuş Sedat A'nın (33) öldüğünü belirledi.

Sedat A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisler, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.


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