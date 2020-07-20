  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:12:40 -
Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Saray Bosna Mahallesi Harmanlı Sokak'ta Ercan Gök (34) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gök, bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gök'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı