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Aktüel Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Aktüel

Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 00:39:48 -
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde U.B. ile kız arkadaşı S.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K'yi elinden bıçakla yaralayan U.B. çıkan arbedede kendisi de kolundan yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki arkadaş hastaneye kaldırıldı.


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