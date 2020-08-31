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Aktüel Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Aktüel

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:20:49 -
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir caminin önünde oturan Süleyman K. (35) yanına gelen A.K. (34) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Süleyman K, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan A.K, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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