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Kayseri'de "Avrupa" üzüntüsü yaşanıyor

Kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 yenilen Kayserispor’da Avrupa hedefinden uzaklaşmanın üzüntüsü yaşanıyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:52
Kayseri'de "Avrupa" üzüntüsü yaşanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor'da Avrupa hedefinden uzaklaşmanın üzüntüsü yaşanıyor.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hakan Ertürk, maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade ederek, "Bugünkü maç hakkında aslında çok konuşulacak bir şey yok. Özellikle ilk yarı kendimize yakışmayan bir mücadele sergiledik. Maç hakkı belki de beraberlikti. İkinci yarı gol yedikten sonra golü bulduk, arkasına iki tane de yüzde 100'lük gol pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilsek belki de çok olumsuz oynadığımız bir maçtan galibiyetle de dönebilirdik" dedi.

"Kazansaydık Avrupa'ya gidecek takım bizdik"

Ligin ilk yarısı oynanan oyun ve alınan puanlardan yola çıkarak kendilerine Avrupa hedefi koyduklarını, ligin sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerinin altını çizen Ertürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarı itibariyle ligin en iyi futbol oynayan takımlarından en başta gelenlerden bir tanesiydik. Mücadele yönünden en agresif takımdık, faul yapan takımdık, topu kaybettikten sonra en kısa zamanda kazanan takımdık. Bunlar bizim hedefimizi ve beklentimizi yükseltmişti. O itibarla kendimize bir hedef koyduk. Ama ikinci yarı bazı şeyler ters gitti, takviyelerimiz çabuk uyum sağlamadı. Biz kaybedince diğer rakiplerimiz kaybettiği için hedeften hiçbir zaman kopmadık ve bu haftaya kadar geldik. Belki bu maçı kazansak yüzde 70-80 Avrupa'ya gidecek takım bizdik ama gene de ligin sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kayserispor'a yakışır şekilde ligi tamamlayacağız." - KAYSERİ

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 16:52
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