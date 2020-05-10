Kayseri'de "Asırlık çınarlar"a Anneler Günü sürprizi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde protokol üyeleri, 108 yaşındaki Şerife Kalaycı ile 106 yaşındaki Hatice Göksun'a Anneler Günü dolayısıyla sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, ilk olarak Şerife Kalaycı'yı evinde ziyaret etti.

Anneler Günü dolayısıyla çiçek hediye edilen Kalaycı, "Allah razı olsun sizlerden. Bugün beni hatırladınız, beni çok memnun ettiniz." dedi.

Kaymakam Altıner ve beraberindekiler daha sonra Hatice Göksun'u evinde ziyaret edip, çiçek vererek onun da Anneler Günü'nü kutladı.

Misafirlerini bahçede karşılayan Göksun, "Sizlere çok dua ediyorum. Allah sizlere de sizi hep hatırlayan çocuklar nasip etsin." diye konuştu.

Protokol üyeleri, şehit polis memuru Adem İlkılıç'ın annesi Fatma İlkkılıç ve şehit polis memuru İsmail Mavitaş'ın annesi Hatice Mavitaş'ı da ziyaret edip Anneler Günü'nü kutladı.