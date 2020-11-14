Kayseri'de aracın ses sisteminde 2,7 kilogram esrar ele geçirildi
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kullandığı otomobilin ses sisteminde 2 kilo 700 gram esrar bulunan sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden bir şüphelinin uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları otomobilin bagaj kısmında bulunan hoparlör yuvalarına gizlenmiş 2 kilo 700 gram toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.