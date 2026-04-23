  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerel Kayseri’de alkollü sürücüden pes dedirten pişkinlik
Yerel

Kayseri’de alkollü sürücüden pes dedirten pişkinlik

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kayseri'de alkollü sürücüden pes dedirten pişkinlik

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde alkollü şekilde direksiyon başına geçen bir sürücü, kaldırıma çarparak kaza yaptı. Olay yerine gelen ekiplere önce teşekkür eden, ardından ehliyetini geri alıp kaçmaya çalışan sürücünün sergilediği tavırlar pes dedirtti.

Alkollü sürücü kaldırıma çarparak durabildi

Olay, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 34 DUG 303 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasında kalan aracı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

2.55 promil alkol ve 25 bin TL ceza

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü üzerinde alkol testi yaptı. Yapılan kontrolde sürücü H.Ö.'nün 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Önce teşekkür etti, sonra kaçmaya çalıştı

Cezai işlem uygulandığı sırada ekiplere kendisiyle ilgilendikleri için "teşekkür" eden alkollü sürücü, kısa süre sonra şaşkınlık veren bir hamle yaptı. El konulan ehliyetini polis aracından gizlice alıp gitmeye çalışan H.Ö., ekiplerin sabrını zorladı.

"Trafiği tehlikeye sokmak" suçundan karakola götürüldü

Alkol oranının 1 promilin üzerinde olması sebebiyle "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan karakola ifadeye götürüleceğini öğrenen şahıs, bu kez de polislere zorluk çıkardı. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23