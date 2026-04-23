Kayseri’de alkollü sürücüden pes dedirten pişkinlik

Alkollü sürücü kaldırıma çarparak durabildi

Olay, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 34 DUG 303 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasında kalan aracı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

2.55 promil alkol ve 25 bin TL ceza

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü üzerinde alkol testi yaptı. Yapılan kontrolde sürücü H.Ö.'nün 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Önce teşekkür etti, sonra kaçmaya çalıştı

Cezai işlem uygulandığı sırada ekiplere kendisiyle ilgilendikleri için "teşekkür" eden alkollü sürücü, kısa süre sonra şaşkınlık veren bir hamle yaptı. El konulan ehliyetini polis aracından gizlice alıp gitmeye çalışan H.Ö., ekiplerin sabrını zorladı.

"Trafiği tehlikeye sokmak" suçundan karakola götürüldü

Alkol oranının 1 promilin üzerinde olması sebebiyle "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan karakola ifadeye götürüleceğini öğrenen şahıs, bu kez de polislere zorluk çıkardı. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.