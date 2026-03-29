Kayseri'de alkollü sürücü bariyerlere girdi: 25 bin TL ceza!

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki M.A. yönetimindeki 06 LOR 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bulvar üzerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri sürücü M.A.’nın durumunu kontrol etti. Yapılan ilk incelemelerde kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirlendi.

1.72 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sırasında sürücü M.A.’ya yapılan alkol testi, kazanın nedenini gözler önüne serdi. Sürücünün 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu yüksek oran üzerine trafik ekipleri anında cezai işlem uyguladı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren M.A.’ya "alkollü araç kullanmak" suçundan 25 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.