Kayseri'de 9 daireli bir apartman karatinaya alındı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 daireli bir apartman karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Mesut Sokak'taki apartman sakinlerinden iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 3 katlı binada 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine polis, binanın çevresinde önlem aldı. Apartmanda bulunan 9 dairedeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.