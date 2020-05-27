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Aktüel

Kayseri'de 9 daireli bir apartman karatinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 01:04:49 -
Kayseri'de 9 daireli bir apartman karatinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 daireli bir apartman karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Mesut Sokak'taki apartman sakinlerinden iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 3 katlı binada 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine polis, binanın çevresinde önlem aldı. Apartmanda bulunan 9 dairedeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.



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