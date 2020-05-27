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Aktüel

Kayseri’de 3 katlı apartman karantinaya alındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 01:52:11 -
Kayseri’de 3 katlı apartman karantinaya alındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. 9 dairenin bulunduğu apartman, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Apartmanın girişine de polis şeridi çekildi.


Polis ekipleri de, apartman önünde güvenlik önlemi aldı.

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