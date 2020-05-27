Kayseri'de 120 daireli site Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6 bloktan oluşan 120 daireli site, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir sitede, 4 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine site çevresinde önlem aldı. 120 daire bulunan sitenin sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.