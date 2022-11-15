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Aktüel Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
Aktüel

Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri'de 115 parça tarihi eseri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 23:01:00 -
Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 115 parça tarihi eseri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Y.Ç'nin Develi ilçesinde kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri kent merkezinde satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldığı Y.Ç'nin kullandığı aracı Kocasinan ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 112 sikke ve 3 parça tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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